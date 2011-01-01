Вкусные рецепты на Делишис

В советские времена было как-то непринято говорить о готовке и кулинарии. Разговоры на тему, что приготовить, были уделом измученных бытом женщин, а кулинария или вкусные рецепты – чем-то недостижимым. Ведь постоянно пустующие прилавки магазинов и строго ограниченный набор деликатесов, которые каким-то чудом удавалось «достать», не побуждали к кулинарным экспериментам. Интересные рецепты, возможность вкусно и разнообразно питаться были доступны лишь единицам. Остальным же приходилось ходить в кафе-пирожковую, выбирать комплексный обед, готовить дома макароны по-флотски и пить кисель, разведенный из концентрата.

Тенденции.

Неудивительно, что сегодня, когда супермаркеты по своему ассортименту не уступают западным магазинам, а книги и интернет пестрят рецептами вкусных блюд – салатов, супов, десертов, желание приготовить что-то особенное или просто найти себя в кулинарии возникает у все большего числа людей.

Кроме того, говорить о еде сегодня модно. Кулинарию обсуждают в прессе, на радио, ТВ и Интернет. Ей интересуются звезды шоу бизнеса, политики, бизнесмены. Причем многие из них выпускают свои собственные кулинарные книги и сборники рецептов. И некоторые становятся просто бестселлерами. На слуху и имена известных кулинаров, как любителей, так и профессионалов – начиная от Юлии Высоцкой и Джейми Оливера и заканчивая Джулией Чайлд.

Посещать кулинарные студии стало невероятно популярным, а если брать уроки у именитых мастеров своего дела, то это явно послужит поводом для зависти друзей и коллег.

Оригинальная кухня: рецепты на каждый день

Если и Вы хотите приобщиться к удивительному миру кулинарии, но не знаете с чего начать, то наш портал с удовольствием поможет Вам. Вкусные блюда, салаты с фото и рецепты оригинальных яств от профессионалов и любителей пополняют нашу базу ежедневно. Форум портала даст шанс познакомиться с такими же увлеченными натурами и поделиться своим опытом. Тематически рубрики научат питаться правильно и подскажут вкусные рецепты блюд, которые можно приготовить за 10 минут.

И это далеко не все – на портале Делишис.ру Вас также ждут: увлекательные кулинарные игры, полная библиотека повара, кулинарные термины, таблица калорийности продуктов, вкусные блюда, рецепты которых пополняются ежедневно, видеорецепты, многочисленные конкурсы и даже советы, как выбрать термосы.

Используя все возможности, которые дарит Вам портал, У вас появляется возможность не только приготовить изысканный десерт, вкуснейший грибной суп или оригинальный салат, но и научиться создавать свои собственные кулинарные композиции.

Таким образом, портал открывает Вам дверь в увлекательный мир кулинарии, а не просто делится рецептами вкусных блюд, как это можно сегодня часто встретить на других кулинарных сайтах.

Задачей портала было создать не просто сайт, а настоящее сообщество, в котором единомышленники смогут свободно общаться друг с другом, делиться опытом, получая при этом доступ к ряду полезных интерактивных сервисов.

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Портал Делишис.ру предлагает и Вам присоединиться к проекту, ведь у зарегистрированных пользователей есть масса преимуществ. Так, Вы можете добавить свои вкусные рецепты и блюда, любимые в Вашей семье. Для Вас всегда открыт форум, где можно не только поделиться опытом, но и спросить совет у более опытных кулинаров. Кроме того, Вы можете собрать свою собственную коллекцию, где будут собраны самые вкусные рецепты оригинальных блюд.

Кулинария от Делишис.ру: десерты, горячие блюда, супы, салаты, закуски

Первые блюда представлены следующими кулинарными «вариантами»: борщ, луковый суп, окрошка, грибной суп, суп из раков, суп из клюквы, картофельный суп, молочный суп…

Салаты представлены следующими композициями: салат Цезарь, греческий салат, салат Оливье, столичный салат, салат Ницца, разнообразные овощные салаты, салаты с курицей, мясом, рыбой…

Блюда народов мира: китайская и японская кухня, французская и итальянская кухня, лагман, русская кухня… Подробнее