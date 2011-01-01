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Помните фильм там Фрунзик Мкртчан говорил о своей жене: «Утром яищница, в обед, яищница, вечером яищница, а ночью ОМЛЕТ! Я скоро кухкудахтать буду…»? Я что то не могу вспомнить название.
Это старинное украинское ( а может и не только) кушанье. Подают его она больших сельских торжествах как холодный суп в общей тарелке. Или как холодец (заливное) что мне больше нравиться.
Очень вкусный салат из приготовленных на гриле овощей. Главная изюминка это соус. Как его приготовить читайте далее. Ну а за его вкус и оригинальность не переживайте, очень вкусно.
Как, вы до сих пор не пекли эту знаменитую на весь мир немецкую рождественскую выпечку?! Нужно срочно исправлять ситуацию, тем более, что предлагаемый нами рецепт нехлопотный и доступный.
Вкусный и очень сытный кекс можно приготовить из овсяных хлопьев. Такой кекс и в холодном виде очень вкусный! А самое главное он действительно наполняет организм энергией.
Делишис, для людей любящих готовить Приготовь за 10 минут Не жадничай, поделись рецептом

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Вкусные рецепты на Делишис

В советские времена было как-то непринято говорить о готовке и кулинарии. Разговоры на тему, что приготовить, были уделом измученных бытом женщин, а кулинария или вкусные рецепты – чем-то недостижимым. Ведь постоянно пустующие прилавки магазинов и строго ограниченный набор деликатесов, которые каким-то чудом удавалось «достать», не побуждали к кулинарным экспериментам. Интересные рецепты, возможность вкусно и разнообразно питаться были доступны лишь единицам. Остальным же приходилось ходить в кафе-пирожковую, выбирать комплексный обед, готовить дома макароны по-флотски и пить кисель, разведенный из концентрата.

Тенденции.

Неудивительно, что сегодня, когда супермаркеты по своему ассортименту не уступают западным магазинам, а книги и интернет пестрят рецептами вкусных блюд – салатов, супов, десертов, желание приготовить что-то особенное или просто найти себя в кулинарии возникает у все большего числа людей.

Кроме того, говорить о еде сегодня модно. Кулинарию обсуждают в прессе, на радио, ТВ и Интернет. Ей интересуются звезды шоу бизнеса, политики, бизнесмены. Причем многие из них выпускают свои собственные кулинарные книги и сборники рецептов. И некоторые становятся просто бестселлерами. На слуху и имена известных кулинаров, как любителей, так и профессионалов – начиная от Юлии Высоцкой и Джейми Оливера и заканчивая Джулией Чайлд.

Посещать кулинарные студии стало невероятно популярным, а если брать уроки у именитых мастеров своего дела, то это явно послужит поводом для зависти друзей и коллег.

Оригинальная кухня: рецепты на каждый день

Если и Вы хотите приобщиться к удивительному миру кулинарии, но не знаете с чего начать, то наш портал с удовольствием поможет Вам. Вкусные блюда, салаты с фото и рецепты оригинальных яств от профессионалов и любителей пополняют нашу базу ежедневно. Форум портала даст шанс познакомиться с такими же увлеченными натурами и поделиться своим опытом. Тематически рубрики научат питаться правильно и подскажут вкусные рецепты блюд, которые можно приготовить за 10 минут.

И это далеко не все – на портале Делишис.ру Вас также ждут: увлекательные кулинарные игры, полная библиотека повара, кулинарные термины, таблица калорийности продуктов, вкусные блюда, рецепты которых пополняются ежедневно, видеорецепты, многочисленные конкурсы и даже советы, как выбрать термосы.

Используя все возможности, которые дарит Вам портал, У вас появляется возможность не только приготовить изысканный десерт, вкуснейший грибной суп или оригинальный салат, но и научиться создавать свои собственные кулинарные композиции.

Таким образом, портал открывает Вам дверь в увлекательный мир кулинарии, а не просто делится рецептами вкусных блюд, как это можно сегодня часто встретить на других кулинарных сайтах.

Задачей портала было создать не просто сайт, а настоящее сообщество, в котором единомышленники смогут свободно общаться друг с другом, делиться опытом, получая при этом доступ к ряду полезных интерактивных сервисов.

Преимущества участников проекта

Портал Делишис.ру предлагает и Вам присоединиться к проекту, ведь у зарегистрированных пользователей есть масса преимуществ. Так, Вы можете добавить свои вкусные рецепты и блюда, любимые в Вашей семье. Для Вас всегда открыт форум, где можно не только поделиться опытом, но и спросить совет у более опытных кулинаров. Кроме того, Вы можете собрать свою собственную коллекцию, где будут собраны самые вкусные рецепты оригинальных блюд.

Кулинария от Делишис.ру: десерты, горячие блюда, супы, салаты, закуски

Первые блюда представлены следующими кулинарными «вариантами»: борщ, луковый суп, окрошка, грибной суп, суп из раков, суп из клюквы, картофельный суп, молочный суп…
Салаты представлены следующими композициями: салат Цезарь, греческий салат, салат Оливье, столичный салат, салат Ницца, разнообразные овощные салаты, салаты с курицей, мясом, рыбой…
Блюда народов мира: китайская и японская кухня, французская и итальянская кухня, лагман, русская кухня… Подробнее